大牙爆曾被前老闆陳建州性騷擾 黑澀會美眉成員昆凌雙手合十拒答
同樣係黑澀會美眉成員嘅昆凌，被問對此事睇法，工作人員即場挺身護航，講到昆凌與周杰倫育有三個仔女，平時對仔女教育十分重視，日前爆出周杰倫安排大女Hathaway去澳洲一間貴族學校讀書，昆凌亦未有回應此事，只係分享教育小朋友心得，佢與老公周杰倫覺得最重要係陪伴小朋友，大家分配時間照顧小朋友。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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