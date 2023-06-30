大牙爆曾被前老闆陳建州性騷擾 黑澀會美眉成員昆凌雙手合十拒答

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：昆凌呢日以代言人身份喺台北出席一個公益活動，幫助有特殊需求嘅兒童，近排台灣Me Too連環爆，透露選秀節目《我愛黑澀會》出道嘅周宜霈（大牙）曾被前老闆陳建州性騷擾。

同樣係黑澀會美眉成員嘅昆凌，被問對此事睇法，工作人員即場挺身護航，講到昆凌與周杰倫育有三個仔女，平時對仔女教育十分重視，日前爆出周杰倫安排大女Hathaway去澳洲一間貴族學校讀書，昆凌亦未有回應此事，只係分享教育小朋友心得，佢與老公周杰倫覺得最重要係陪伴小朋友，大家分配時間照顧小朋友。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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