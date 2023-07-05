明愛暖萬心｜《好聲音》前輩大讚新一屆質素高 江美儀笑談與公司爭執傳…
年度籌款節目《明愛暖萬心》今個星期六就會舉行，一班有份演出嘅歌手藝人齊齊出席記者會，率先向公眾預告節目內容同呼籲捐輸，其中 薛家燕 江美儀 曾比特 吳業坤 周吉佩 吳大強 龍婷 李佳 羅啟豪 黃洛妍 等都有出現。
連續幾星期舉行嘅《中年好聲音2》海選結束，上屆參選嘅師兄同師姐們，就大讚後起之秀實力非常高，李佳仲話有唔少學生參賽呀。而吉吉仲話有歌手朋友最終喺第3輪海選現身，一班朋友都非常感動咁話。
而被傳因有公司意見相阻而冇劇開嘅江美儀，亦都親自回應傳聞，佢就話一早已經被安排加入劇組，不過就因為籌備問題而要推遲開拍，仲話要多謝報道嘅傳媒關心，證明自己有一定新聞價值喎。
家燕姐呢日就話非常期待同美儀合作主持，而佢本人當晚就會同管弦樂團合作演出喇。而坤哥同阿Mike當晚就會分別獻唱，而坤哥就話被太太懷疑歌手身份，所以透露好快就會開騷證清白喇。
近日搬咗新屋嘅佢，就話養咗寵物之後已經感受到為人父母嘅壓力，所以暫時都唔會同太太生小朋友咁話。而阿Mike亦都提到因為狗仔早前唔舒服，令自己非常擔心呀。
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