明愛暖萬心｜JW澄清與朱敏瀚緋聞 《好聲音》共識未敢打擾二家姐
而早前與周嘉洛、朱敏瀚、陳瀅去泰國拍攝真人騷嘅 JW王灝兒 ，呢晚亦係演出嘉賓之一。講到同朱仔嘅緋聞，JW表示本身同朱仔都諗住對緋聞一笑置之，但奈何緋聞越傳越勁，所以覺得要澄清一下，JW話佢同男友嘅感情而家係堅定不移，已經再升華咗去另一個Level呀！
JW指自己同嘉洛、朱仔係好好嘅朋友，大家咩話題都可以傾，但當JW望向身邊嘅坤哥希望尋求對方認同時，坤哥就突然爆一句：「我而家有啲呷醋呀。」令JW不禁大笑兼say sorry喇。
Gin Lee呢晚獻唱新歌，提到 炎明熹 日前喺社交網上表示因為李玟離世而喊咗好耐，身為Gigi《聲夢傳奇》時導師嘅Gin Lee就話想親自關心對方，順便為即將放榜嘅Gigi打打氣呀！
連日嚟二家姐李思林都為妹妹Coco嘅後事奔波同回應傳媒，一眾《中年好聲音》嘅戰友都好擔心二家姐嘅情況，不過大家都有共識要畀空間二家姐。
節目中擔任司儀嘅江美儀，因為司機稿臨時有所刪減，令身經百戰嘅美儀姐都出現食螺絲，不過佢就視呢次係一個好好嘅機會。
涂毓麟同黃洛妍呢晚就crosscover一首經典嘅歌曲，佢兩個就互讚對方專業喇。而喺正日生日為慈善出力嘅谷婭溦，就話呢個生日過得相當有意義呀！
網民點睇？
JW同朱敏翰真係幾襯渦❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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