明爱暖万心｜JW澄清与朱敏瀚绯闻 《好声音》共识未敢打扰二家姐
早前与周嘉洛、朱敏瀚、陈滢到泰国拍摄真人骚的 JW王灏儿 ，这晚亦是演出嘉宾之一。提到与朱仔的绯闻，JW表示本来自己与朱仔也打算对绯闻一笑置之，但无奈绯闻越闹越大，令她觉得需要作出澄清，JW更指自己现时与男友的感情是坚定不移，已经再升华到另一阶段！
JW指自己与嘉洛、朱仔是感情要好的朋友，大家是无所不谈，但当JW望向身旁的坤哥，希望寻求对方认同时，坤哥却突然表示自己听到JW的「解释」后有呷醋的感觉，令JW不禁大笑并作出道歉。
Gin Lee这晚献唱新歌，提到 炎明熹 日前于社交网上表示，因为李玟离世而哭成泪人，身为Gigi《声梦传奇》时导师的Gin Lee，表示会亲自关心对方，顺道为即将放榜的Gigi打气。
连日来二家姐李思林也为妹妹Coco的后事奔波及回应传媒，一众《中年好声音》的战友也很担心二家姐的情况，但大家也有共识，要给点空间对方。
节目中担任司仪的江美仪，因为司仪稿临时有所删减，令身经百战的美仪姐也稍有失手，不过她就视这次工作是个好机会。
涂毓麟与黄洛妍这晚为合作演奏一首经典的歌曲，他们更互戴高帽夸奖对方专业。而于正日生日为慈善出力的谷娅溦，则表示这个生日过得相当有意义呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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