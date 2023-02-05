江美儀慶祝封后未停過 張秀文親身證未有身孕

無線娛樂新聞台報導：電影《易經風雲錄》呢日舉行首映禮，有份演出嘅 江美儀 胡諾言 同盛傳懷孕嘅 張秀文 都有現身，其中視后美儀就大讚胡仔除跑步犀利之外，記憶力亦都非常驚人，因為拍攝時嘅動作佢可以話係過目不忘，一陣就學識喇。