易經風雲錄 江美儀慶祝封后未停過 張秀文親身證未有身孕

江美儀慶祝封后未停過 張秀文親身證未有身孕

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：電影《易經風雲錄》呢日舉行首映禮，有份演出嘅 江美儀 胡諾言 同盛傳懷孕嘅 張秀文 都有現身，其中視后美儀就大讚胡仔除跑步犀利之外，記憶力亦都非常驚人，因為拍攝時嘅動作佢可以話係過目不忘，一陣就學識喇。

新年期間美儀嘅拜年加封后慶祝一浪接一浪，難怪佢呢日話成個2月都晚晚要出街食飯見朋友喇。至於婚後多次傳出有喜嘅Sammy，呢日就親身以纖瘦身形澄清，佢仲話本來同老公打算疫情期間造人，不過就未有喜訊，不過一開關之後又要忙住安排去旅行，所以就可能暫時延後計劃喇。

謝雪心 吳麗珠 仲有再任婆婆嘅 文雪兒 都有出席呢日嘅首映，佢哋仲話一直都有支持 李居明師傅嘅作品，仲話會趁機會叩師傅贈幾句今年嘅運程咁話。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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