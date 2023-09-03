星光熠熠耀保良｜暴風後盛會如期舉行 港台歌手合作歌舞行善
而成為大學新鮮人嘅Gigi，對踏入大學校園就有唔少期待同緊張喇，希望可以認識更多唔同朋友之餘，仲話已經懷念中學生活，更加叫Yumi一定要好好享受最後一年嘅中學旅程呀。
而Hubert呢晚同Jasmine合作之後，就成為集齊兩屆《聲夢》冠軍嘅幸運兒，佢仲話年紀幾乎係佢哋嘅一倍，仲話年輕歌手認真後生可畏，非常利害呀。
除咗佢哋之外，呢晚仲有一班台灣歌手助陣行善，好似 羅志祥 派偉俊 溫妮 魏嘉瀅 等都冒坐風雨來港參與，仲話呢次經歷係非常特別嘅經驗咁話呀。
至於一眾冒住暴風綵排嘅 羅啟豪 龍婷 同 周吉佩 就話身處場館完全唔知外面情況惡劣，龍婷仲話坐車返屋企時見到唔少斷樹，而吉吉自己揸車亦都覺得驚心動魄呀。 支嚳儀 就直擊颱風實況，仲同吉吉施援手接載一名工作人員返屋企呀。
而 陳浚霆 屋企嘅豪宅就受風雨所苦，而工人姐姐雖然一早有準備，但係一樣變咗半個泳池喇。
宋宛穎 近日喺社交平台公佈入讀港大醫學院嘅碩士課程，呢日佢同 森美 一齊擔任主持，就再同大家分享細節，仲話希望他日再有機會更上一層樓再讀博士學位，而森美嘅公子亦都同步攻讀相關課程，呢日仲搞到好似即場搵新抱咁，非常搞笑呀。
網民點睇？
Gigi 👍👍👍
炎明熹❤
原來Gigi係當日從成都趕返香港，好彩個颱風合作，我哋先可以睇到Gigi嘅表演。
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