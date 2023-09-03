星光熠熠耀保良｜暴風後盛會如期舉行 港台歌手合作歌舞行善

無線娛樂新聞台報導：年度大型籌款節目《星光熠熠耀保良》喺颱風蘇拉過境之後如期舉行，大班歌手不畏風雨為慈善落力演出，好似 JW 林奕匡 布志綸 王韾平 炎明熹 鍾柔美 張馳豪 何晉樂 陳逸璇 谷婭溦 胡鴻鈞 任愷晴《中年好聲音》 等本地薑 參與。