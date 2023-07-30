星光熠熠耀保良｜9月亞博舉行共襄善舉 參與歌手現身記者會宣傳

星光熠熠耀保良｜9月亞博舉行共襄善舉 參與歌手現身記者會宣傳

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：年度慈善騷《星光熠熠耀保良》9月將首次移師到亞洲國際博覽館舉行，呢日記者會大會就宣佈一眾將參與演出嘅嘉賓名單喇。呢日 胡鴻鈞 張馳豪 何晉樂 龍婷 羅啟豪 陳逸璇 等都有現身記者會宣傳，而 羅志祥 同 魏嘉瑩 亦會來港參與演出。

近日加盟新公司嘅Hubert，呢日就提到即將就會去北京製作新碟，仲話希望會好快有新嘅作品同大家見面，又話希望同新公司嘅各位成員有唔同合作機會呀。

參加《中年好聲音》之後有唔少表演機會嘅龍婷同英國豪，對將喺咁大型嘅場館表演就非常興奮，佢哋仲話會預備突破嘅表演俾大家，英國豪仲話隨時要再挑戰跳舞咁話呀。

留長咗頭髮嘅Rock同Aska呢日都有出現，Rock仲話唔捨得剪髮，不過Aska就怕熱又怕打理，寧願花時間去做Gym操肌好過喇。同樣會喺當晚表演嘅 陳逸璇 最近轉型為獨立歌手，身邊大小事一手包辦就令佢覺得忙並快樂著喇。

網民點睇？

Hubert😍😍期待新歌

點解唔搵林志炫與李施嬅當表演嘉賓?

hubert❤

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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