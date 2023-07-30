星光熠熠耀保良｜9月亞博舉行共襄善舉 參與歌手現身記者會宣傳

無線娛樂新聞台報導：年度慈善騷《星光熠熠耀保良》9月將首次移師到亞洲國際博覽館舉行，呢日記者會大會就宣佈一眾將參與演出嘅嘉賓名單喇。呢日 胡鴻鈞 張馳豪 何晉樂 龍婷 羅啟豪 陳逸璇 等都有現身記者會宣傳，而 羅志祥 同 魏嘉瑩 亦會來港參與演出。