星光路上｜宅男女神彭慧中誤入奇途 主持成女神望接受更多挑戰
八強止步之後，Phoebe決定加入TVB，亦慢慢得到唔同節目主持嘅機會，但係初出矛蘆參與《森海尋寶》嘅經驗就令佢又驚又緊張喇，當時仲食飽NG呀。知道自己主持表達尚欠經驗嘅Phoebe，曾經報名演講技巧班，等大家講嘢可以更自信。
到後來加入當時嘅《都市閒情》，現場直播就令佢有更大壓力，但係同大王安德尊合作，先喺前輩指導下茅塞頓開，亦令Phoebe主持功力慢慢更得心應手。
Phoebe亦因為喺《都市》嘅出現，令佢被網友奉為女神之一，知道之後仲令佢非常開心。但係多年來都只係主力擔任主持，就令部份觀眾認為似乎浪費，Phoebe就認為係自己唔夠積極之過喇。
私下係主動熱情嘅人，但係工作上就非常順得人，公司安排多年來都來者不拒。Phoebe就話喺《吃貨》當中係自己工作上主動嘅其中一個印證。對拍劇一樣有期待嘅Phoebe，多年來只曾幾次客串演出，覺得演戲對自己係大壓力嘅佢，認為少接觸同扮演唔同角色係壓力來源，喺尚未播出嘅新劇《你不是她》扮演一位媽媽，首次演出唔少內心戲，雖然困難，但係就令Phoebe更有興趣演出唔同角色喇。
扮演完媽媽，現實其實渴望成為一名真媽媽，Phoebe同男朋友感情穩定，仲話自己隨時都準備好結婚生小朋友，不過亦同時會繼續會專注工作呀。
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