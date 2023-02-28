星光路上｜宅男女神彭慧中誤入奇途 主持成女神望接受更多挑戰

無線娛樂新聞台報導：被Daddy主動報名參加香港小姐競選嘅參加者可能唔多，而近日喺《吃貨橫掃曼谷》同大家見面、平時又會喺《流行都市》為大家介紹唔同內容嘅 彭慧中 就係其中一人喇。因為簽證過期返港，誤打誤撞入圍再加入娛樂圈，Phoebe當時完全冇任何概念，但係一參選，就要而對排山倒海而來嘅報道同注目，不過同樣有非常新鮮刺激嘅全新生活。