星光路上丨 高海寧爆爸爸勸擇偶勿要求太高 難忘林文龍教撒嬌挑逗「絕…
高海寧近日接受TVB娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問，坦言細個志願係想做幼稚園老師，不過媽咪一直想阿女參與港姐，當時爸爸覺得阿女肯讀書，就唔係太想阿女去選美，直至2008年香港小姐競選有得去加勒比海，爸爸開綠燈畀高海寧參賽，安慰阿女若果唔得就當去旅行。
高海寧回想頒獎當晚有好多女仔喊，但高海寧則鬆一口氣，因為選美時不時要泳衣示人，當時承受好大壓力，只希望件事快啲完結，佢坦言當時情緒唔係幾好，不停喺屋企食嘢，一個月肥咗30磅，高海寧曾想過自己唔啱做呢行，2010年被公司安排去南非做世界盃主持，佢喺呢次成功克服對鏡頭嘅恐懼，慢慢對自己恢復信心，高海寧入行以來機會不絕，有得拍劇、主持飲食節目及旅遊節目，佢最難忘拍《天梯》當時要調侃黃德斌，高海寧嚇到手震，直到拍《不懂撒嬌的人》，高海寧先學識挑逗對方喺眼神、語氣同手指都要做戲，要林文龍教佢點演先知當中嘅技巧，獲益良多！
高海寧好開心一直有爸爸陪住同照顧，咁多年都做高海寧最強後盾，爸爸亦會睇佢每一齣劇，又會睇劇本，到劇集播出街又會同阿女分析角色，對於高海寧每一件事，爸爸都好上心，高海寧曾笑言將來搵唔到一個咁嘅男人點算，爸爸一直提佢擇偶唔好太高要求，高海寧笑稱爸爸更希望阿女結婚：「阿媽覺得女人唔結婚唔緊要，反而老竇係覺得最緊要有一個錫我嘅男人。」高海寧今次去泰國拍《吃貨橫掃曼谷》，呢次拍攝又食又玩，佢覺得好開心，呢幾年高海寧學習跟自己嘅心靈相處，佢好希望之後拍一啲關於情緒病題材嘅電影或劇集。
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