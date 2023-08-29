星光路上｜姚嘉妮不敵媽咪激將法選美入行 投入演出角色散發不同女人味…
選美出身嘅 嘉嘉 姚嘉妮 除咗會喺《流行都市》同大家見面之外，不時都會參演唔同劇集，亦每次都會有令人眼前一亮嘅表現。已為兩子之母嘅佢，當年鬥靚出身，加上一身健康膚色，原來細個十足一個男仔頭，不過一年暑假被身為體育老師嘅媽咪以激將法挑動參選，仲一舉得到季軍。
短短兩年之後，嘉嘉決定轉行打算成為一名空中服務員，不過期間又收到TVB邀請，仲因為覺得尤如被挖角而首肯加入，自此就成為大家眼中女人味十足亦不時喺鏡頭前有精堪演出，從而令大家熟悉嘅嘉嘉喇。
嘉嘉喺呢集《星光路上》就同 潘盈慧 分享廿多年來嘅演藝歷程，不過當時經驗尚淺，對演戲更無甚經驗，幸好有唔少前輩指教同一直累積唔同經驗，慢慢就可以自然發揮喇。
《BB來了》嘅過氣MK打扮陪月，就令大家印象非常深刻，而《她她她的少女時代》，就以充滿韻味嘅打扮出現，而佢同 羅天宇 嘅一段姊弟戀就獲唔少朋友大為羨慕，但係嘉嘉就反而對曾同天宇扮演母子印象深刻，仲指初拍攝感情戲大家都有少少尷尬呀。
要拍攝新版《十月初五的月光》，除咗有前車之鑑，嘉嘉第一日開工就要同 米雪 鬧交亦令佢有唔少壓力，仲擔心難以駕馭萬朱莎華呢個角色，不過佢自然放鬆嘅演出，亦令佢獲得台慶頒獎禮嘅提名。
從影廿年，嘉嘉從無對自己設下限制，對任何角色甚至《流行都市》中嘅主持一職，對任何挑戰都一樣歡迎，惟獨要抽時間陪伴兩位小朋友係最重要重點。早前開始嘗試直播帶貨嘅佢，有主持經驗嘅嘉嘉就認為相對令自己教易上手，雖然當中依然有唔少困難，而佢就認為只要肯努力就能夠迎刃而解。
講起一對子女，嘉嘉自然就眉飛色舞，雖然性格各異，不過嘉嘉就主張小朋友要身處快樂之中成長，亦經常安排一對子女出門旅遊開眼界，希望佢哋有所得著呀。
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