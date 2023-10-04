星光路上｜自細愛表演畢業即入藝訓班 張美妮扮鬼扮馬練就好身手

無線娛樂新聞台報導：張美妮 除咗主持之外，亦不時會參與唔同劇集演出，自細已經知道自己擁有澎湃表演欲嘅佢，就學時已經參加學校嘅大堆唔同表演，享受為大眾表演之後，亦奠定他日加藝員訓練班嘅夢想。呢日佢喺《星光路上》同 潘盈慧 分享搞笑扮奸一樣手到拿來嘅經驗。