星光路上｜自細愛表演畢業即入藝訓班 張美妮扮鬼扮馬練就好身手
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無線娛樂新聞台報導：張美妮 除咗主持之外，亦不時會參與唔同劇集演出，自細已經知道自己擁有澎湃表演欲嘅佢，就學時已經參加學校嘅大堆唔同表演，享受為大眾表演之後，亦奠定他日加藝員訓練班嘅夢想。呢日佢喺《星光路上》同 潘盈慧 分享搞笑扮奸一樣手到拿來嘅經驗。
由兒童節目出身，轉眼已經參與當年大騷《兒歌金曲頒獎典禮》，五光十色加上背稿表演再唱歌，令佢短短幾年就周身刀，後來唔同節目對扮鬼扮馬亦從容不迫，非常自如。仲因為唔介意形象落力搞笑，令美妮有更多唔同機會表現自己。
除咗搞笑，唔同劇集亦為佢帶來唔同嘅挑戰，好似《鐵馬戰車》嘅賊婆，就令佢一度懷疑自己能否勝任演出喇。笑言面對老公非常兇狠嘅佢，就話參考咗唔少過往港產片融會貫通而來再演出，最後效果亦唔錯。
《超能使者》嘅演出就令佢非常享受，升任媽咪之後再現幕前，要喺忙碌媽咪生活當中，靠搭車時間研究劇本，車程短短嘅Me Time唔止可以放鬆，亦令佢更為投入角色演出。
為人媽咪之後，美妮自言耐性同EQ都大有進步，雖然幕前演出要遷就囡囡時間先可以參與，不過呢位賢妻仍然有新任務，協助老公嘅食品公司打理生意，難怪有人以Super Mom形容職業媽咪喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台