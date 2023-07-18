星光路上｜李龍基偶然變歌手月入夠買樓 年底再婚力撐年輕36歲嫩妻

無線娛樂新聞台報導：演皇帝演到大家非常熟悉嘅 李龍基 今年入行已經接近半個世紀，除咗不時會為大家獻唱同喺唔同劇集演出之外，最為人印象深刻嘅一定係佢近年嘅一頭白駛加粉紅色High Light，仲有佢同年齡相距36年嘅未婚妻嘅一段情喇。