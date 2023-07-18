星光路上｜李龍基偶然變歌手月入夠買樓 年底再婚力撐年輕36歲嫩妻
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無線娛樂新聞台報導：演皇帝演到大家非常熟悉嘅 李龍基 今年入行已經接近半個世紀，除咗不時會為大家獻唱同喺唔同劇集演出之外，最為人印象深刻嘅一定係佢近年嘅一頭白駛加粉紅色High Light，仲有佢同年齡相距36年嘅未婚妻嘅一段情喇。
基哥呢日喺《星光路上》接受 潘盈慧 訪問，亦講到當年由日日返工對住機器，到參與歌唱比賽入行嘅往事喇。呢個因緣際會亦成為半個世紀嘅繽紛經歷，由酒廊歌手開始嘅生活，基哥話最高試過月入高達24萬，而當年佢其中一層物業，都只不過係14萬有找。
可惜日搏夜搏，就導致精神壓力大到幾乎崩潰，仲搞到聲帶都出事。思前想後，基哥就決定先比一把靚聲休息，將部份時間轉投電視演出，所以就加入當時準備開拍嘅《神鵰俠侶》扮演王重陽，後來亦慢慢現身其他劇集，亦演變成包辦TVB演皇帝常客喇。間中一直保持歌唱表演嘅基哥，好快又會同幾位多年老友 葉振棠 加上 胡楓 Joe Junior 齊齊開騷演出。
而年底將會再婚嘅佢，亦都分享同未婚妻Chris嘅相識同相處經過，不過基哥就認為相處多時之後，自己唔介意外界嘅睇法。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台