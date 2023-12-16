星光路上丨杜平相隔多年重返TVB 驚喜探班與大王三姐重聚
廣告
無線娛樂新聞台報導：歡樂今宵元老級台柱資深藝人杜平，移居澳洲多年，疫情過後首度返回香港，呢日佢重返TVB，咁啱撞正老友大王安德尊同三姐蕭秀香開廠，當然要突擊探班，俾兩位老友一個驚喜。
三位對上一次見面係今年五月杜平叔嘅結婚六十週年派對，大王同三姐特登飛去澳洲祝賀杜平叔，尤其大王只有兩日假期都堅持飛一轉，令杜平叔非常感動！
今年87歲嘅杜平叔，平日好注重養生，呢日見佢精神奕奕，講嘢中氣十足，大王都話要同前輩多多學習呀！杜平叔透露今次會留港個幾月，主演想同成班老朋友聚會，當中一定包括同佢識咗大半個世紀嘅修哥胡楓喇！
杜平叔話其實一路都有人邀請佢復出拍劇，不過佢就暫時冇咁嘅打算，希望將更多時間用來做慈善。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台