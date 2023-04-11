星光路上丨林子善陷低潮感激馬明陪伴 難忘被星爺夜晚call面試

無線娛樂新聞台報導：無論係演《超能使者》嘅瘋狂爆肌「高守」定係演《隱形戰隊》感性暖男喬帶囡，林子善均演得入型入格，林子善接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，佢坦言未入行前，原本想做消防員，後來加入「喜劇之王」訓練班被星爺揀中，面試過程令佢相當難忘，跟住佢遇到人生兩個伯樂，一個係電影人田啟文、另一個係監製文偉鴻（Jazz）！