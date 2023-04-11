星光路上丨林子善陷低潮感激馬明陪伴 難忘被星爺夜晚call面試
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無線娛樂新聞台報導：無論係演《超能使者》嘅瘋狂爆肌「高守」定係演《隱形戰隊》感性暖男喬帶囡，林子善均演得入型入格，林子善接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》訪問，佢坦言未入行前，原本想做消防員，後來加入「喜劇之王」訓練班被星爺揀中，面試過程令佢相當難忘，跟住佢遇到人生兩個伯樂，一個係電影人田啟文、另一個係監製文偉鴻（Jazz）！
林子善首次拍TVB劇係因黃子華想搵一個「下靶」角色拍《奸人堅》，感恩有呢個機會帶佢入電視圈，後來Jazz搵佢拍《My盛Lady》再次跟黃子華合作，Jazz其後不斷給予拍攝機會，林子善跟馬國明同唐詩詠喺戲裡戲外均係好友，佢一講起二人即眼濕濕，林子善稱自己一向識「正派」圈中朋友，又指近年受疫情影響而賺錢少咗，多得馬國明及太太不時陪伴及安慰，令林子善撐過人生大小難關！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台