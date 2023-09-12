星光路上丨馮素波童星出道曾為時代曲歌手 難忍歸家娘生活永不言休
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無線娛樂新聞台報導：波姐馮素波無論喺《新四十二章》演炒股十二成員嘅霸氣黑社會大家姐Vivian，抑或喺《香港愛情故事》演善解人意嘅水嬸，均令觀眾印象深刻，波姐縱橫藝演界逾70年，熱愛演戲更永不言休，日前波姐接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》，與主播潘盈慧暢談永不言休嘅演藝路。
波姐當年以童星身份出道，謙虛稱自己冇乜天份，當年拍電影《細路祥》冇諗過做呢行咁耐，後來波姐越拍越鍾意，試過做時代曲歌手，後來佢喺1993年拍《馬場大亨》開始喜歡閱讀；波姐經歷兩段婚姻，跟第一任丈夫因性格不合而分開，失婚後前往加拿大散心，跟蘇文雄一拍即合更結為夫婦，婚後40年恩愛依舊，直到早年丈夫因心臟病爆血管不幸離世。
波姐回想婚後一段時間作「歸家娘」，當時轉行冇做幕前，閒時跟朋友打牌，又扮靚去飲吓茶，過咗幾年呢種生活，波姐覺得有啲悶，開始搵嘢做，輾轉間又再做幕前工作，開始演媽媽、嫲嫲嘅角色，波姐笑言有時擺相上社交平台係等阿仔見到就會安心，目前覺得接job係考慮人生嘅budget，盡量排期去完成工作，令大家都開心，只要觀眾開心，佢就開心！
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台