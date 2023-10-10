星光路上｜袁文傑無心插柳入行實習已爆騷 輾轉加入TVB游生一角橫掃…
陪朋友報名參賽老友落選自己入圍，呢個故事今日話你聽娛樂圈中真有其事，因為《星光路上》呢集嘉賓 袁文傑 當年就正正係因為咁而入讀藝員訓練班入行，實習仲破紀錄工作未停過，以為順利會獲簽約入行？點知就係偏偏未有安排，無奈年輕人心中只有失望。
藝訓班認識唔少早已有特約演員經驗嘅朋友，後來有機會演出當年狂收╴就算到今日再睇依然笑到肚痛嘅《家有囍事》，Andrew就形容係一個人生奇遇喇。
同張國榮「合作」嘅通知，聽落呢位高大年青人都認為只係企埋一、二邊做背景，但係到場先發現，竟然真係有對手戲。事後狂叫身邊親友入場認叻，可惜只聞其聲就不見其人，難怪佢話永世難忘喇。
當年卡啦ok盛行，唱片公司日夜狂拍唔同MV應付唔停得嘅市場，靚仔靚女自然有著數，袁文傑當時亦有參加呢類唱片公司同模特兒公司合辦嘅比賽，亦認識到行內恩人，唱片公司老闆 劉東 夫婦，又間接令佢認識伯樂－知名監製 蕭笙 。
一手帶入亞洲電視就有機會成為主角，一做亦足足17年光景，到2012年轉投Now，兩年後再正式加入當年未有提供一紙合約嘅TVB。
《不懂撒嬌的女人》入面嘅 游生 唔少人見到佢都叫到而家，Andrew亦話完全冇諗過劇集滲透力嘅強勁。另一部難忘之作係同樣深受大家愛戴嘅《下流上車族》同一樣出身自亞視嘅 江美儀 正式合作，一場壁咚令佢哋笑唔停，更感動嘅可能係因自己實力而終於捱出頭來。
身高188cm高大又有型，不過Andrew其實心細如塵，同太太 張潔蓮 甜蜜12年正式式成婚，同樣熱愛小動物同小朋友，更係外間認為最甜嘅幕前夫婦之一。
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