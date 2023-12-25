星光路上足本版｜譚俊彥外闖盼避開父母光環 由低做起逆輸入盡力到極致…
為Man姐中槍後再黯然放低攝影機，開設車房成為對方同自己嘅避風港 阿傑 或者 現實中嘅 譚俊彥 似乎非常相似，打落門牙和血吞，有大俠父親 狄龍 嘅光環，不過就一直以自己努力克服同擺脫「星二代」嘅影子，今集《星光路上》接受 潘盈慧 專訪之時，佢繼續隱惡揚善。
就算留住鬚依然正氣十足嘅Shaun，坦白入行時未受皆為圈中人嘅父母支持，首次幕前演出其實係參與《蔡瀾遨遊伊斯坦堡》，同爸爸一齊現身。未夠20歲已經因為高大英偉外表而有主演機會。
到台灣同內地發展，係為避開父母嘅光環，當時已經刻意收起家族背景，皆因年幼已因為爸爸曾扮演大哥而受盡不同眼光，仲被同學欺凌，狄龍更因而決定「唔再做大佬」，減低Shaun生活中被「遷怒」嘅負面影響。
決心於外地闖出成績，從低做起於唱片公司擔任幕後工作，輾轉投入電影界，再跨海到內地由小角色演起，再一步一步由北到南返到香港。2018年演出《天命》嘅嘉慶帝，叩頭一個動作叩到見紅，同事認為痴線，佢就覺得係每一個細節都認真而贏得尊敬。
同年拍嘅《特技人》一樣搞到見紅都唔停，手掌受傷流唔少血仲要縫廿幾針，佢形容係「少少受傷」，係客氣定係多咗，一樣觀乎觀察點與角度。
近日演出嘅林超賢動作電影《爆裂點》，同樣因為落力認真而獲邀請演出，出名「攞命」嘅電影拍完，就病倒臥床整整10日，同演員太太任祉妍育有一子一女嘅Shaun，亦終於學會照顧妻小感受，學識放鬆少少，唔需要任何事都盡到極致。
唔少父母都視子女為天使，Shaun亦日復日見到子女長大而欣慰，正如狄龍大哥年前親手向自己嘅寶貝仔頒獎一樣。不過Shaun當時知道爸爸受邀請之後，就曾因怕醜尷尬直接勸老爸唔好出席，不過亦因為生意拍檔嘅父親病倒猶如當頭棒喝，令佢明白父母希望望子成龍嘅心願。
近年電視等傳媒行業面對網絡等衝擊而低迷被動，Shaun就指希望繼續為公司效力，仲話只要大家都盡力做好自己，相信一定會再創一番新成就。
網民點睇？
兩位視帝 Shaun 譚俊彦和陳山聰戲份唔算多，但演繹角色都表現出色，這就是呢套劇成功之處，casting 客串角色都咁有份量和水準，而客串視帝都好有專業精神完全交足貨，令劇集生色不少，like
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