星光路上足本版丨李泳豪細訴36年演藝歷程 感激兒時媽媽施明充當演技老…
演藝世家出身，6歲就當上童星演出唔同劇集嘅豪仔李泳豪，唔經唔覺已經加入咗演藝圈36年，喺呢36個年頭，或多或少都有啲不為人知嘅故事同經歷，呢日 潘盈慧 就邀請咗豪仔嚟到《星光路上》，同大家分享一下佢嘅故事。
父母對小朋友嘅成長有好大嘅影響，豪仔之所以成為童星，都係因為細個成日跟住爸爸鼎爺李家鼎出入片場，豪仔細細個嗰陣咁QQ，好自然就畀監製睇中搵佢拍劇。但豪仔話原來當初第一次拍劇，爸爸鼎爺係唔睇好，覺得佢拍完呢次之後會嫌辛苦唔繼續做，點知又碌沙又要捱口渴嘅戲份，都無嚇怕豪仔，佢仲反而覺得幾好玩，令豪仔一演就演到而家。
細細個要投入到去演悲劇唔易，豪仔話當時媽媽施明就充當佢嘅私人演技導師，教佢點樣代入角色，結果令豪仔成為當時韋家輝指定嘅童星，演出《誓不低頭》、《義不容情》等劇集。
可能因為童星嘅年代演出太多大製作，難免令人將佢以前同而家嘅成績作對比，豪仔坦言自己曾經好介意外界嘅睇法，試過憤怒、抑鬱、HEA，到現階段豪仔話自己已經唔再理留言。
雖然曾經經歷低潮，但豪仔話一直都有幾個人默默支持佢，當然訪問中豪仔亦有講到同太太Agnes嘅愛情故事，有興趣嘅觀眾們，即刻Click入去收睇完整版訪問片段啦！
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