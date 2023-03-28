星光路上｜車婉婉跌碰星光路 紮實表現縱橫歌影視主持

無線娛樂新聞台報導：1992年參加新秀入行，係歌手又同時係DJ，同時又係一位演員， 車婉婉 嘅功夫可以話係張張利。無論係《會過去的》同許志安嘅佢，定係兩部《皆大歡喜》當中嘅 萬貴妃，婉婉嘅存在都非常紮實，但係佢對唱歌演藝嘅興趣，原來早喺牙牙學語之時已經開始。