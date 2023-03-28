星光路上｜車婉婉跌碰星光路 紮實表現縱橫歌影視主持
早年已經同 肥媽 認識，加深佢對唱歌同表演嘅經驗，亦對佢往後參加《新秀》又極大幫助。一舉成為冠軍，不過星光之路並非如想像一樣簡單，亦間接令婉婉成為主持同演員，毅然決定同唱片公司攤牌，繼續升學。
婉婉心中嘅唱歌癮，未有因為遠離香江而熄滅，反之經過兩年沉澱重整旗鼓，另一間唱片公司仲飛到美國為佢錄音，亦令佢再一次重新發展，更遇上唱到街之巷聞；同許志安合唱嘅《會過去的》，亦轉變咗婉婉嘅星途。
陳輝陽 同 黃偉文 打造嘅名作；各電台DJ播完再播、成為K歌之王，更令婉婉連奪多個金曲獎。
2000年代嘅翻版行業，重創香港電影同音樂界，而婉婉亦係其中一名受影響音樂人，輾轉成為兩部《皆大歡喜》嘅萬貴妃 ，決定以卡通動畫嘅女巫形象演繹，既乞人憎又搞笑，亦成為佢嘅招牌演出。
時空推移，之後經歷結婚生子、母親離世，婉婉近年再次活躍喺劇集，《我家無難事》嘅演出，再次令人眼前一亮。自言感性、對星座亦有唔少研究，近期擔任《中年好聲音》嘅主持，婉婉就不時同參加者喊埋一份。
經歷唔少，亦喜歡唱歌，獎門人相中婉婉嘅相近經歷而邀請主持，亦令佢了解參加者嘅同時，更為了解自己。
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