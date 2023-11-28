星光路上丨陳茵媺憶復出拍劇過程爆喊 罕談當年留意陳豪原因
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無線娛樂新聞台報導：陳茵媺（Aimee）與陳豪（阿Mo）於2013年結婚，婚後慢慢淡出幕前，三年抱三，Aimee專心相夫教子，相隔10年出山拍TVB劇集，Aimee近日接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》，與主播潘盈慧暢談星途，坦言未選港姐前已對呢行有興趣，不過Aimee父母認為至少要大學畢業，再決定自己想做啲咩，畢業後就決定參選港姐，於2006年獲得港姐冠軍及「國際親善小姐」獎。
Aimee最難忘係嗰年爸爸可以上台一齊揭曉賽果，當時爸爸安慰佢要順其自然，後來Aimee順利入行發展，佢最記得有次做大騷司儀首次跟肥姐沈殿霞合作，完騷後獲肥姐稱讚及給予擁抱，令Aimee感到好溫暖，Aimee後來有機會拍劇，首次拍劇《同事三分親》演羅樂林女兒戴銀來，而拍《烈火雄心3》有多啲動作戲，當時佢有場戲講佢同黃宗澤由4樓跳落去。
Aimee拍《羅密歐與祝英台》要接受好多挑戰，原來佢試過忍唔住爆喊，有次佢同老公陳豪講唔覺得自己會做到，又覺得自己做得唔好，Aimee憶起當刻情景又再次爆喊，感謝監製陳維冠（Joe）鼓勵……
Aimee喺未同阿Mo一齊之前，有聽過人哋講阿Mo同女仔通常保持距離，亦有記者朋友大讚阿Mo，令Aimee開始留意阿Mo，二人喺拍劇期間冇咩交流，直至二人喺食宵夜期間就多咗時間認識對方，不知不覺就走埋一齊，Aimee一開始以為生完小朋友就復出拍劇，之後小朋友出世，Aimee坦言比想像中難放手，Aimee又指今次復出令佢戲癮大發，令佢越嚟越想拍多啲劇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台