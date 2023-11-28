星光路上丨陳茵媺憶復出拍劇過程爆喊 罕談當年留意陳豪原因

無線娛樂新聞台報導：陳茵媺（Aimee）與陳豪（阿Mo）於2013年結婚，婚後慢慢淡出幕前，三年抱三，Aimee專心相夫教子，相隔10年出山拍TVB劇集，Aimee近日接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》，與主播潘盈慧暢談星途，坦言未選港姐前已對呢行有興趣，不過Aimee父母認為至少要大學畢業，再決定自己想做啲咩，畢業後就決定參選港姐，於2006年獲得港姐冠軍及「國際親善小姐」獎。