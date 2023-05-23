星光路上丨演繹慈母角色令觀眾動容 黎燕珊盼人生下半場能過得精彩
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無線娛樂新聞台報導：喺劇集《廉政狙擊》內扮演慈母嘅黎燕珊，淋漓盡至嘅演技整喊唔少觀眾。現實中嘅珊姐，曾經因為愛情而放棄事業，淡出幕前變成相夫教子嘅人妻，可惜婚姻只係維繫咗8年。經歷過一段唔完滿嘅婚姻，珊姐對愛情嘅睇法有冇轉變？曾經喺選美冠軍嘅佢，而家經常要演化老妝、甚至喺鏡頭前要素顏示人，珊姐又係點樣調節自己心態？
呢日珊姐接受節目《星光路上》嘅訪問，同主持 潘盈慧 娓娓道出自己嘅故事，當中佢仲分享失婚後，喺零積蓄下從頭開始嘅經歷。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台