星光路上丨演繹慈母角色令觀眾動容 黎燕珊盼人生下半場能過得精彩

無線娛樂新聞台報導：喺劇集《廉政狙擊》內扮演慈母嘅黎燕珊，淋漓盡至嘅演技整喊唔少觀眾。現實中嘅珊姐，曾經因為愛情而放棄事業，淡出幕前變成相夫教子嘅人妻，可惜婚姻只係維繫咗8年。經歷過一段唔完滿嘅婚姻，珊姐對愛情嘅睇法有冇轉變？曾經喺選美冠軍嘅佢，而家經常要演化老妝、甚至喺鏡頭前要素顏示人，珊姐又係點樣調節自己心態？