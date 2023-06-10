是枝裕和首挑戰BL新作參展 勇奪康城影展最佳劇本獎及同志金棕櫚獎…
日本導演是枝裕和首度挑戰BL題材嘅新作《怪物》，喺第76屆康城影展參展，早前團隊到當地參與盛事，作品勇奪最佳劇本獎及同志金棕櫚獎兩個殊榮，呢部得獎作品近日喺日本上映，呢日是枝裕和率團隊宣傳，而永山瑛太爆康城行紅地氈嘅瘀事。
新戲喺康城放映後好評如潮，全場觀眾站立超過9分鐘，最終更得到獎項加持，可算係意料之外，是枝裕和貴為影展常客，佢係不少演員同電影人嘅尊敬對象，不過是枝裕和喺康城影展見到前輩北野武，頓時變成「學生」身份。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！