書展寫真戰｜翻版明禎台北拍攝露點都唔知 導彈趙凱明首推寫真現身造勢…
廣告
無線娛樂新聞台報導：書展寫真戰｜翻版明禎台北拍攝露點都唔知 導彈趙凱明首推寫真現身造勢
每年書展除咗各式著作之外，亦都係各界女士推出寫真嘅必爭之地，呢日有翻版林明禎稱號：；同樣來自大馬嘅 黃潔琪 就為自己嘅寫真宣傳，仲話係希望繼6年前嘅舊作之後再拍攝新作，仲分別喺大馬、台灣同香港三地取景。
Miko有話今次有多個唔同造型，自己就最鍾意比堅尼嘅泳裝部份，仲話拍攝時遇到「真．咸蟲」，又話喺台灣拍攝時露點自己仲懵然不知，非常尷尬呀。呢日亦有首次推出寫真嘅 趙凱明 出動宣傳，佢仲話緊張到瞓唔著，擁有導彈級身材嘅佢仲話最愛其中一輯泳衣造型呀。
網民點睇？
呢段片，兩個港女一個馬來西亞女仔，有眼嘅話，大家會點揀呢😂😂😂❤🇲🇾
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台