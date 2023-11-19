曹佑寧為新片剪Skin Head更俊俏 任金馬主持拍戲空檔狂煲入圍電影
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無線娛樂新聞台報導：一頭Skin Head嘅 曹佑寧 呢日現身一個品牌活動，因為新戲而剪新髮型嘅佢，仲話不時都會被女友 王淨 摸頭，仲話洗頭快又唔使多處理係非常大優點呀。近日跨界擔任主持嘅佢，好快就會為今年60周年嘅 金馬獎 主持，隨住日子逼近，佢就話自己壓力亦都越來越大，仲已經開始了解每一部入選作品喇。
不過正忙住拍新片嘅佢，就只得收工後僅餘嘅時間進行，但係就認為咁樣反而會令自己有機會借睇唔同電影而放鬆呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台