曾志偉回應《好聲音》造馬批評 單文柔生日全家遊澳嘆美食

無線娛樂新聞台報導：曾志偉 呢日同一班嘉賓好似 陳百祥 同太太 黃杏秀 、陳展鵬 同 單文柔 夫婦 等一齊現身一個慈善高爾夫比賽，為 福幼基金 籌募善款。志偉亦對《中年好聲音》周吉佩 奪冠引起網上批評聲音回應。