曾志偉回應《好聲音》造馬批評 單文柔生日全家遊澳嘆美食
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無線娛樂新聞台報導：曾志偉 呢日同一班嘉賓好似 陳百祥 同太太 黃杏秀 、陳展鵬 同 單文柔 夫婦 等一齊現身一個慈善高爾夫比賽，為 福幼基金 籌募善款。志偉亦對《中年好聲音》周吉佩 奪冠引起網上批評聲音回應。
志偉指比賽產生任何賽果都會引致批評，亦稱「造馬」傳聞無可能發生，更指如果由佢選擇，會揀年紀最大嘅參加者 吳大強 得獎，因為認為佢得獎會引發更多有志之士參加第二季比賽呀。
志偉稱節目宗旨係為一班中年人圓夢同再次為心中所想努力，加上當日由多位評審比分定出賽果，加上上仲有家庭觀眾投票數據，由周吉佩得到滿分，而數據經過核數師審查，希望可以釋除觀眾疑慮。
佢又指星期日晚開始接受報名嘅新一季，參加者人數非常踴躍，希望大家明白賽制同睇過節目汲取經驗之後，水準可能比元祖第一屆更高咁話。
啱啱度過33歲生日嘅Phoebe，今年一家人一齊去澳門慶祝，不過佢哋話最開心嘅係小豬比，Phoebe同煎Pan仲話食盡唔少當地美食呀。
草蜢早前去咗美國舉行巡迴演唱， 蘇志威 仲把握機會帶埋囡囡一齊遊覽當地，仲去勻唔同觀光景點呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台