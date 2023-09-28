曾志偉否認因病令《亞洲超星團》延期 透露節目將於11月底播出
講到有指選秀節目《亞洲超星團》因為佢個病而要延期？志偉就話冇咁嘅事，節目一直拍緊，喺佢養病期間，佢就搵咗好友蘇志威頂替，而佢亦準備再重返節目組拍攝，志偉話預計節目可以十一月底播出。
譚俊彥嚟緊會返內地拍攝新劇《企業強人》，阿Shaun話已經約好咗同劇嘅陳豪，互相帶仔女返深圳探班兼旅遊，等兩位廿四孝老竇唔駛掛牽腸掛肚，小朋友亦有伴一齊玩。
諾懿同太太李潔瑩Nicole拍拖現身，諾懿主持嘅真人騷節目《爸知弊！你嚟湊吖！》收視同口碑都唔錯，亦令佢增長咗唔少育兒知識，不過諾懿就話自己同太太都係學習階段，因為細仔喺講嘢方面有少少遲緩，佢哋都要請教醫生嘅意見，點知去見醫生時，諾懿就話獲醫生讚佢做節目做得好，而老婆就笑言因為諾懿本身都係個大細路，所以同小朋友相處冇難度，深受小朋友歡迎咁話。
同場仲有六位應屆落選港姐郭珮文、梁晶晶、黃泳嘉、陳曉彤、陳霈錤同鄧凱文，參選時口材麻麻嘅Juliana，而家談吐已經進步唔少，佢仲話嚟緊想挑戰吓拍劇添呀，因為拍劇有晒劇本，佢相信可以應付到。而陳曉彤就希望可以進軍司儀界，亦想試吓拍綜藝節目。
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