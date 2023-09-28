曾志偉否認因病令《亞洲超星團》延期 透露節目將於11月底播出

無線娛樂新聞台報導：曾志偉上月在台灣接受動脈瘤微創手術，經過休養後康復理想，呢日佢精神奕奕現身，同胡定欣、譚俊彥、黎諾懿等出席一個報慶活動。志偉不改搞笑作風，鬼馬分享最新狀況，表示畢竟進行過手術，身體係需要時間復原，佢亦好乖咁休息，事關幾個仔女自從佢病癒後對佢監管好多，又唔准佢飲酒，又要佢早瞓，志偉話成世人未畀人管過，估唔到而家畀仔女管呀！