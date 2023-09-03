曾志偉手術後返港精神十足 再就被指涉及詐騙回應
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無線娛樂新聞台報導：曾志偉上月喺台灣接受動脈瘤微創手術之後，留喺當地休養一段時間之後，精神十足嘅佢經過覆診，醫生滿意康復進度下星期日終於返港。佢又提到相關嘅血管情況已經監察多年，今次亦係計劃中嘅手術，今次置入3組支架喺肚臍下嘅動脈位置，而家人亦都到當地相聚。
今次志偉亦都藉機會休息，佢仲話會聽家人話減少壞生活習慣，亦都可以繼續唔同運動，仲話經過呢次休息後身體所有指數都非常滿意咁話呀。
將會復工嘅佢，又提到其實休息期間已經同唔少同事視像開會討論公事喇。至於日前因為被指牽涉詐騙事件發聲明否認，呢日佢亦親身回應，指因為身為TVB管理層之一，需要發聲明以正視聽，佢話網上假新聞泛濫，影響可以非常嚴重，所以今次一定會追究到底，亦一定會以法律行動回應。
至於早前《香港小姐競選》起用四大人夫擔任司儀，志偉指希望予觀眾更多新鮮感轉新口味呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台