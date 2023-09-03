曾志偉手術後返港精神十足 再就被指涉及詐騙回應

無線娛樂新聞台報導：曾志偉上月喺台灣接受動脈瘤微創手術之後，留喺當地休養一段時間之後，精神十足嘅佢經過覆診，醫生滿意康復進度下星期日終於返港。佢又提到相關嘅血管情況已經監察多年，今次亦係計劃中嘅手術，今次置入3組支架喺肚臍下嘅動脈位置，而家人亦都到當地相聚。