獨家｜志偉親自回應身體狀況 聲線精神認接受支架裝設手術

無線娛樂新聞台報導：無綫電視(節目內容營運)總經理 曾志偉 日前傳出於台灣接受動脈瘤手術﹐而佢嘅女兒 曾寶儀亦透過經理人公司指志偉的確接受過手術安裝支架，不過未有透露詳情事件傳出後令外界擔心佢嘅健康情況。