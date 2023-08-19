獨家｜志偉親自回應身體狀況 聲線精神認接受支架裝設手術
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無線娛樂新聞台報導：無綫電視(節目內容營運)總經理 曾志偉 日前傳出於台灣接受動脈瘤手術﹐而佢嘅女兒 曾寶儀亦透過經理人公司指志偉的確接受過手術安裝支架，不過未有透露詳情事件傳出後令外界擔心佢嘅健康情況。
而志偉最終喺8月19號正式式回應查詢，指自己每年都會到台灣接受身體檢查，近日因為檢查後發現有血管漲大嘅情況，於是遵從醫學意見接受手術，裝設支架後情況良好。佢話：「一切都好順利吖，所以多謝大家嘅關心，好快返嚟工作喇，大家放心，多謝。」
網民點睇？
早日康復,多多休息獎門人!❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台