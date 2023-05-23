TVB炮製連串節目迎暑假大晒冷 曾志偉宣佈《亞洲超星團》挖掘潛能新…
熱辣辣夏天又到喇！TVB將會推出一系列暑假節目，呢日率先舉行「Happy Summer」記者會，曾志偉、洪永城、黎諾懿、陳敏之、李思捷、肥媽、許文軒、麥美恩及林盛斌等超過50名藝員到場為大家介紹精彩節目。
TVB節目內容營運總經理曾志偉宣佈TVB將同燦星製作合作，打造挖掘潛能新星嘅節目《亞洲超星團》，燦星文化總裁田明現身進行合作啟動儀式，志偉指希望搵一啲又靚仔又演得唱得跳得，希望組一啲男團。
逢星期一至五播出嘅新節目有方東昇團隊嘅《好睡好起》、梁芷珮主持《澳洲潮什麼》、周奕瑋嘅新旅遊節目《周遊關西》、莫樹錦醫生主持《身體最誠實》、C君有份主持嘅《咁你都唔識》、新一輯《請一日假去旅行》、曾志偉主持《限定Super遊》等，今次《請一日假去旅行》教大家玩遍大灣區，譚玉瑛同陳懿德自駕遊玩番禺、廣州、中山等地，而許文軒、曾展望及麥美恩就出發去澳門玩，麥美恩預告示範「酒池肉林」；黃嘉雯有份主持嘅毛孩選秀節目，一開始收到600份報名表，從中揀16位「預備生」。
此外，黎諾懿再次化身監製，與陳敏之考驗星級奶爸，許文軒更主持新音樂節目《勁歌金榜》於5月27號首播，打頭陣搵張敬軒做嘉賓；洪永城拍新旅遊節目帶隊闖進亞馬遜，布樂文爆踢波遭當地黑幫踩場，指自己唔知有冇命返香港，結果被胡美貽寸佢而家仲企喺度，反問布樂文瞓醒未！？
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