志偉邁向70大壽公司同事預早慶祝 台前幕後大型Party如台慶

無線娛樂新聞台報導：14號就會踏入70歲嘅 曾志偉 呢日應同事邀請現身公司，出席大班同事為佢預備嘅大型生日Party，現場台前幕後齊集，熱鬧情況尤如台慶一樣，佢仲獲唔少同事輪流獻吻祝賀呀。志偉受訪時就一直笑意盈盈，仲講笑話呢晚大家盡興之後一定醜態百出喎。