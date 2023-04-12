志偉邁向70大壽公司同事預早慶祝 台前幕後大型Party如台慶
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無線娛樂新聞台報導：14號就會踏入70歲嘅 曾志偉 呢日應同事邀請現身公司，出席大班同事為佢預備嘅大型生日Party，現場台前幕後齊集，熱鬧情況尤如台慶一樣，佢仲獲唔少同事輪流獻吻祝賀呀。志偉受訪時就一直笑意盈盈，仲講笑話呢晚大家盡興之後一定醜態百出喎。
呢日家燕姐就特別準備咗一個壽桃蛋燃慶賀，現場又有到會等大批食物，而 黎諾懿 同 肥媽 等都話希望壽星公志偉身體健康咁話呀。
網民點睇？
支持志偉哥
請問今年70歲搞唔搞志在高興嗰個晚宴?
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台