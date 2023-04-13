志偉獲家燕姐肥媽吻賀70歲生日 譚俊彥洪永城大表羨慕
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無線娛樂新聞台報導：曾志偉4月14號踏入70歲大壽，TVB台前幕後為佢舉辦大型生日派對，志偉一展歌喉唱《你把我灌醉》、《朋友》等，一齊跳十字步，呢日黎諾懿、陳展鵬、洪永城、連詩雅、馮盈盈、劉佩玥、江嘉敏、吳若希、戴祖儀及丁子朗等現身。
眾人合唱生日歌後，志偉祝大家身體健康，繼續支持TVB，志偉更獲肥媽、家燕姐、林秀怡、吳幸美及朱凱婷熱情送吻；黎諾懿及肥媽當日幫忙推出巨型壽桃蛋糕，原來呢個巨型壽桃蛋糕係家燕姐準備，家燕姐親解背後玄機，而另一個以TVB Buddy為主題嘅生日蛋糕就係由林秀怡、江嘉敏、何沛珈、李芷晴整嘅。
志偉一向人緣極好，譚俊彥及洪永城見志偉獲肥媽及家燕姐送吻，二人大表羨慕，講到邊個有能力做肥媽同家燕姐嘅接班人，究竟係邊兩位呢！？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台