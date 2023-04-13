志偉獲家燕姐肥媽吻賀70歲生日 譚俊彥洪永城大表羨慕

無線娛樂新聞台報導：曾志偉4月14號踏入70歲大壽，TVB台前幕後為佢舉辦大型生日派對，志偉一展歌喉唱《你把我灌醉》、《朋友》等，一齊跳十字步，呢日黎諾懿、陳展鵬、洪永城、連詩雅、馮盈盈、劉佩玥、江嘉敏、吳若希、戴祖儀及丁子朗等現身。