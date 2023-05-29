曾志偉出席紀念版西鳳酒上市發佈會 與副總經理周艷花暢談飲酒心得

無線娛樂新聞台報導：TVB節目內容營運總經理曾志偉與陜西西鳳酒股份有限公司副總經理周艷花女士呢日出席慶祝香港回歸二十五周年紀念版名酒上市發佈會，周艷花女士非常感謝TVB對今次發佈會大力支持，作為名氣僅次於貴州茅台嘅中國四大名酒之一西鳳酒，曾志偉向來好杯中物，佢分享飲白酒嘅心得！