曾志偉報告身體恢復進度良好 陳展鵬讚女兒小豬比無分離焦慮愛上返學…
廣告
無線娛樂新聞台報導：曾志偉報告身體恢復進度良好 陳展鵬讚女兒小豬比無分離焦慮愛上返學
曾志偉、薛家燕、陳曉東、向海嵐、蔡卓妍、鍾欣潼、周秀娜、岑麗香、譚凱琪及曾比特等藝人呢日現身一個酒會，場面星光熠熠。
獎門人曾志偉喺台灣做完手術後返港冇耐，睇落精神奕奕，仲報告身體恢復進度非常良好，志偉最快要月尾先全面開工；東東日前舉行生日會跟一眾fans歡度48歲生日，最近又推出第二首新歌，fans不斷幫佢集氣開騷，令東東心情有啲緊張。
陳展鵬同單文柔結伴出席酒會，講到女兒小豬比成為K1學生，展鵬大讚女兒小豬比獨立又堅強，開學完全冇分離焦慮，小豬比好掛住同學同老師，同場嘅曾比特同陳葦璇首度出歌，大感新鮮好過癮，二人一拍即合，
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台