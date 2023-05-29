羅子溢澄清與楊茜堯鬧婚變傳聞 支嚳儀預告藍隊為韋綺姍慶祝生日
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無線娛樂新聞台報導：TVB節目內容營運總經理曾志偉率陳展鵬、羅子溢、蔡思貝、陳敏之、陳自瑤及張寶兒等多位藝人，呢日現身一個慶祝香港回歸25周年名酒紀念品牌上市發佈會。
羅子溢跟楊茜堯婚後一向甜蜜恩愛，但早前女方忽然喺IG鬧爆有人滿口謊言，讓其感到憤怒同失望，不禁令外界猜測佢與羅子溢鬧婚變。呢日羅子溢就為此事作出澄清，佢話太太係因某啲事唔開心，了解完後就已經OK冇問題，問到對方因咩事咁勞氣？羅子溢稱有位朋友激親老婆：「佢有咩頭暈身㷫都關我事，有網民都問係咪婚變或者點樣，後尾佢都講番，大家了解咗就OK！」羅子溢笑稱自己一向好謹慎，唔會諗係自己做錯嘢。
同場嘅蔡思貝主持旅遊節目《貝遊英倫》啱啱播完，佢坦言由拍攝至播出速度快得驚人，蔡思貝好難忘呢次英國之旅，身邊嘅陳展鵬都有收睇；而李佳、曹敏寶同支嚳儀呢日擔任表演嘉賓，周吉佩早前拉大隊去長洲聚餐，本來想請藍隊及導師韋綺姍食飯，點知韋綺姍爭埋單，所以佢哋決定下一次食飯，順便跟韋綺姍慶祝生日。
此外，陳自瑤同陳敏之早前去杭州工作，兼學習內地直播帶貨模式，佢哋呢次行程都收穫滿滿。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台