曾志偉正日生日包場開Party 星光熠熠二百賓客同慶賀

無線娛樂新聞台報導：4月14號正式踏入70歲生日嘅 曾志偉 特別安排喺尖沙嘴一間餐廳包場，同逾200位圈中朋友一齊慶祝，當中除咗同月同日生嘅 黃杏秀 之外，仲有超大班圈中同圈外朋友先後到場慶賀，場面熱鬧到不得了呀。