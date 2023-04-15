曾志偉正日生日包場開Party 星光熠熠二百賓客同慶賀
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無線娛樂新聞台報導：4月14號正式踏入70歲生日嘅 曾志偉 特別安排喺尖沙嘴一間餐廳包場，同逾200位圈中朋友一齊慶祝，當中除咗同月同日生嘅 黃杏秀 之外，仲有超大班圈中同圈外朋友先後到場慶賀，場面熱鬧到不得了呀。
除咗大班老朋友之外，《志偉嘅親友子女亦都有來港一齊慶祝。佢又話為等大家都玩得盡興，不醉無歸，仲要求大家盡量唔好影相，就算影完都避免擺上網呀。
踏入70歲之後，志偉就話心境上要學識注意身體，仲話連日慶祝晚晚都醉到不醒人事呀。而之前一晚佢又再次舉辦咗慈善素宴，同大班朋友共襄善舉，籌得善款760萬仲破晒紀錄呀。
同志偉拍檔搞笑出晒名嘅 林敏驄 呢日當然都有到賀啦，佢仲妙語如珠咁恭祝對方。而 謝天華 同 陳小春 就齊齊到場，仲有唔少賓客都齊齊估到底志偉幾點會醉呀。至於獲邀參加嘅《中年好聲音》一班參賽者亦都跟足黑白Dress Code到場，原來志偉係想佢哋更加了解藝人生活同認識多啲音樂界朋友呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台