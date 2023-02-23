藝人圈中而對龐大壓力 各有方式舒緩排走負能量

無線娛樂新聞台報導：曾樂彤 ANSONBEAN 同 黃妍 呢日一齊現身一個醫學節目擔任嘉賓，而身處娛樂圈嘅高壓環境之下，曾樂彤同ANSONBEAN就認為喺壓力之下反而會激發出佢哋嘅更多潛能，仲可能令表現更加好咁話。