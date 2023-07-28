曾比特向JNYBeatz求歌 林鈺洧邢慧敏盼與林盛斌合作
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無線娛樂新聞台報導：曾比特呢日同涂毓麟、JNYBeatz、林君蓮、潘靜文及林智樂等，為一個慈善餐舞會擔任表演嘉賓。
已經好耐冇出新歌嘅Mike，知道歌迷們期待已久，所以佢就預告嚟緊 8 月會為新歌錄音，希望新作可以喺 9 月推出呀！Mike指已經向同場嘅JNYBeatz求歌，希望對方可以盡快寫一首快歌畀佢跳舞呀！
正忙拍新節目《香港重案》嘅Oscar，大讚節目係高度還原每單真係案件，加上同劇前輩都對佢照顧有加，所以Oscar話拍得好開心喇。
同場仲有馬德鐘夫婦、林鈺洧同邢慧敏等，啱啱拍完劇集《非常檢控觀》嘅馬神，透露嚟緊就要北上工作，但再次投入工後前，馬神就話要留喺屋企好好抖下先。至於林鈺洧同邢慧敏就話除咗拍綜藝外，兩位都好想挑戰演戲，而最想合作嘅演員佢哋都異口同聲話係林盛斌呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台