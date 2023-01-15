曾比特為冰室代言免費任食 至愛扒餐跟飯Keep Fit要忍口

無線娛樂新聞台報導：香港人嘅飲食特點，唔講茶餐廳又點得呢？西式中式小菜茶餐講得出都有，正式可以話係共冶一爐世界少見嘅特色嚟呀。呢日 曾比特 就為一間冰室代言活動現身，後生仔就梗係鍾意啖啖肉再扒飯夠飽足，而阿Mike就至Like扒餐加個白飯喇。