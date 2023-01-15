曾比特為冰室代言免費任食 至愛扒餐跟飯Keep Fit要忍口
自稱食量驚人嘅佢，最跨張試過連食超過4打生蠔，不過近日就因為上鏡要靚仔啲，所以就要keep住忍吓口，保持減咗40磅呢個好成績喇。佢仲話因為減肥而愛上運動，更加步向操肌行列，希望以後有機會可以騷俾大家睇呀。
農曆新年即將嚟到，舊年去咗內地一段時間嘅佢，就話會留喺屋企同家人一齊好好過年，仲話要封大利是孝敬媽咪呀。
阿Mike喺內地嘅節目唱過唔少廣東歌，而當中亦包括日前離世嘅殿堂級大師 顧嘉煇 作品，阿Mike就話雖然身為90後，不過籍煇哥作品可以更了解當時嘅社會文化，更加非常榮幸可以演繹過《萬水千山總是情》呀。
網民點睇？
支持比特
食得是福
有D肉底你比較可愛
在此祝你食極都唔肥
事業萬事勝意！
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