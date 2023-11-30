曾比特多Job媽咪詐型密謀全家出遊 XiX期待聖誕Party交換禮物同步…
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無線娛樂新聞台報導：曾比特多Job媽咪詐型密謀全家出遊 XiX期待聖誕Party交換禮物同步成長
XiX 同 曾比特 呢日齊齊現身一個聖誕活動，仲同逼滿現場嘅Fans大玩遊戲，當然亦都為大家獻唱佢哋嘅作品啦。Mike近日周圍去唔同地方搵真銀，不過媽媽就投訴佢成日都唔見人，阿Mike就話即將來臨嘅聖誕要補返數，又話想約埋媽咪齊齊去旅行嘆吓喇。
而幾位少女XiX就話最愛過聖誕節，仲會齊齊玩遊戲同互相交換禮物呀。日漸成長嘅佢哋有成員陪住一齊面對，無論返學同音樂事業都齊齊拍住上最開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台