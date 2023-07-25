長腿女神曾淑雅宣佈封盤 幸福出嫁分享喜悅心情
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無線娛樂新聞台報導：曾淑雅 不時都會喺網上同大家分享行山同運動情況，更加會同媽咪或者細妹出遊，一身修長勻稱身材令唔少人都視佢為健康女神。但係日前Jumbo就突然宣佈封盤，貼出同圈外男友嘅婚照，星期一佢仲趁住32歲生日正日公開婚禮片段，一見睇佢比平時更燦爛嘅笑容就知新娘子Jumbo有幾幸福啦。
而呢位新任人妻亦都親自回應，同外界分享自己嘅幸福心情喇，同男友拍拖3年嘅佢亦獲多位圈中朋友送上祝福，Jumbo話因為丈夫係圈外人，所以整個婚禮都低調進行，只係邀請部份親友出席，自己亦會努力學習做一位好老婆呀。
雖然身份唔同咗，不過Jumbo就話幕前工作同平時出神入化嘅運動都會繼續進行，亦非常多謝各界朋友送上嘅愛同祝福呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台