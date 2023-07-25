長腿女神曾淑雅宣佈封盤 幸福出嫁分享喜悅心情

無線娛樂新聞台報導：曾淑雅 不時都會喺網上同大家分享行山同運動情況，更加會同媽咪或者細妹出遊，一身修長勻稱身材令唔少人都視佢為健康女神。但係日前Jumbo就突然宣佈封盤，貼出同圈外男友嘅婚照，星期一佢仲趁住32歲生日正日公開婚禮片段，一見睇佢比平時更燦爛嘅笑容就知新娘子Jumbo有幾幸福啦。