曾莞婷被網民批不夠努力發文反擊 認此舉係情緒抒發望作品獲肯定
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無線娛樂新聞台報導：有台劇女神之稱嘅曾莞婷，近日努力轉型喺電影及綜藝節目均有亮眼表現，但曾莞婷最近被網民批評不夠努力，呢日佢出席時尚活動時亦有透露心聲。
曾莞婷認為人生走到某一階段或情緒低落時就需要正能量，希望為自己打氣，佢有少少感慨就係自己喺演藝圈打拼多年，想自己嘅努力同作品得到肯定，又指曾發文反擊網民只係當下情緒抒發。
曾莞婷舊年同賈靜雯主演嘅劇集有亮眼表現，劇集最終無緣入圍金鐘獎，令不少拍檔戥佢唔抵，曾莞婷認為喜劇喺某層面上比較唔容易被認同，希望之後再接再厲，明年有多元化角色被評審看到。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台