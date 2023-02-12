有村架純新片演前性工作者 童星獻花預祝29+1生日

有村架純新片演前性工作者 童星獻花預祝29+1生日

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：近年唔少由漫畫改編戲劇作品都大收旺場，其中 有村架純 最近就演出一部改編新片，飾演一名前性工作者，轉投便當店打工身邊所以發生同經歷嘅溫暖故事喇。而童星 嶋田鐵太 呢日講到同有村合作嘅感受時，仲覺得合作嘅大人佢哋根本就同角色一樣而唔係演出，聽到幾位演員都不禁失笑呀。

而呢位只得9歲嘅童星，仲代表大家向2月13號就踏入30歲嘅有村獻花，預祝佢生日。而有村就話自己一直非常期待踏入3字頭，仲話回望過往十年覺得時間飛快，覺得非常感恩，亦希望繼續為大家帶嚟優秀作品呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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