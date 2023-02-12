有村架純新片演前性工作者 童星獻花預祝29+1生日

無線娛樂新聞台報導：近年唔少由漫畫改編戲劇作品都大收旺場，其中 有村架純 最近就演出一部改編新片，飾演一名前性工作者，轉投便當店打工身邊所以發生同經歷嘅溫暖故事喇。而童星 嶋田鐵太 呢日講到同有村合作嘅感受時，仲覺得合作嘅大人佢哋根本就同角色一樣而唔係演出，聽到幾位演員都不禁失笑呀。