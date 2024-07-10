阿寶艦隊機警應對開局小勝 服飾公司上市首日股價高開引爆話題
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在一次充滿懷舊情懷的探訪中，阿寶重返一位故人的老居所，發現一切依舊未變，這裡充滿了他最原始的記憶。時光飛逝，往事如煙，只留下淒涼的樓台和對過去的懷念。阿寶只能把目光投向未來，繼續他的人生旅程。
服飾公司上市引來各方關注
服飾公司終於迎來了上市的大日子，阿寶在這過程中功不可沒。消息公布後，不僅業界矚目，連麒麟會也蠢蠢欲動，希望能分一杯羹。南國投強總聞訊趕來，與服飾公司的蔡總進行了一場關於上市開盤價的重要談判。
繁花劇情搶先看
延伸閱讀中提到了王家衛首部電視劇「繁花」的豪華陣容，包括胡歌、馬伊琍、唐嫣和辛芷蕾，他們將共同演繹上海的繁華夜生活。
股市戰況激烈 阿寶面臨前所未有挑戰
上市首日，服飾公司的股價高開，全公司上下一片歡騰。阿寶和他的團隊迅速做出反應，初戰告捷。然而，深圳幫的連串猛烈操作讓阿寶陷入了困境，他和他的團隊面致最怕的事情終於發生了。
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圖片來源：TVB