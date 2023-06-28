「水雞姐」朝比奈彩首訪港 親民平和受盡各界歡迎

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：因為串流平台劇集角色 水雞光 一角而全球爆紅嘅日本女星 朝比奈彩 首度訪港，為食店新品宣傳嘅佢，一身便服現身嘅佢滿面笑容平易近人，變裝扮靚現身活動時就更加吸引大班Fans一早到場一睹佢嘅風彩。

第一次嚟香港嘅佢，非常努力以廣東話同大家打招呼，雖然只係短暫逗留兩日一夜，不過一樣抽時間到山頂欣賞香港嘅無價美景呀。物材Fit到爆嘅佢又話自己鍾情唔同美食，惟有靠努力跑步做Gym同打Golf消耗吓咁話喇。

佢又話希望對香港有更加深嘅認識，仲話希望藉呢次來港令更多人認識自己，如果其他香港工作機會邀請會非常期待呀。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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