「水雞姐」朝比奈彩首訪港 親民平和受盡各界歡迎

無線娛樂新聞台報導：因為串流平台劇集角色 水雞光 一角而全球爆紅嘅日本女星 朝比奈彩 首度訪港，為食店新品宣傳嘅佢，一身便服現身嘅佢滿面笑容平易近人，變裝扮靚現身活動時就更加吸引大班Fans一早到場一睹佢嘅風彩。