朱一龍代言品牌藝術活動 入圍上海電視節逐視帝

無線娛樂新聞台報導：內地男星 朱一龍 呢日為言品牌嘅藝術活動現身宣傳，一身綠色西裝襯以短褲現身嘅佢，仲話對呢次視覺藝術嘅展覽覺得大開眼界，佢又話雖然唔係成日有機會接觸唔同藝術品，不過就對一切都非常好奇咁話。