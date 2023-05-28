朱一龍代言品牌藝術活動 入圍上海電視節逐視帝
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無線娛樂新聞台報導：內地男星 朱一龍 呢日為言品牌嘅藝術活動現身宣傳，一身綠色西裝襯以短褲現身嘅佢，仲話對呢次視覺藝術嘅展覽覺得大開眼界，佢又話雖然唔係成日有機會接觸唔同藝術品，不過就對一切都非常好奇咁話。
至於有份入圍競逐上海電視節白玉蘭獎最佳男主角嘅佢，仲話非常開心自己演出嘅作品得到大家認同，而6月尾佢又會開始拍攝新作喇。而同場出現嘅單板滑雪運動員 蘇翊鳴，就話自己對動態一啲嘅藝術品特別有興趣喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台