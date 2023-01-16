朱千雪岑杏賢罕現身 貼中老友反骨琪得獎
Jennifer婚後前年亦都升呢做人母，呢日佢就話暫時唔會再追多一個，打算等小朋友大個小小再決定咁話。佢哋兩位早前仲約咗另一位姊妹 蔣家旻 食飯，預祝佢台慶頒獎禮有好成績，如果Angel亦不負眾望獲「最佳女配角」，唔怪得呢日佢哋話集氣成功，要Angel請食大餐慶功呀。
而身為呢個活動搞手嘅 劉倩婷，除咗有好姊妹幫手之外，老公 李丞責 師傅亦帶埋小朋友親自到場支持，Sandy仲話老公連住家飯都冇得食，仲要照顧埋囡囡，辛苦晒佢咁話呀。
而被邀請做老師同推廣大使嘅 邵珮詩 同 宋宛穎 會同好多小朋友互動，仲令佢哋母性大發，不過回復單身嘅佢就未有男士約會喎，而Sabrina就話希望可以挑戰教小朋友，新年仲會趁機返澳門休息陪家人呀。
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