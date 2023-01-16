朱千雪岑杏賢罕現身 貼中老友反骨琪得獎

無線娛樂新聞台報導：港姐出身嘅 朱千雪 同 岑杏賢 近年分別轉戰法律界同全職媽咪，呢日佢哋就為慈善齊齊現身一個活動喇，近日 陳凱琳 同 鄭嘉穎 嘅第三胎囝囝出世，千雪就話已經祝賀咗對方，不過身為人妻嘅自己有冇計畫生小朋友，佢就話要再諗諗先喇。