港姐季軍朱千雪產後火速瘦身 靚出新高度網民驚訝讚嘆

產後迅速恢復身材 網友驚嘆不已

2012年港姐季軍朱千雪(Tracy)除了外貌出眾,身材勻稱外,更是學有專精的法律系女神,兼具美貌與智慧。自從入行以來,她參與了多個演出項目,憑藉其甜美的招牌笑容和良好的觀眾緣,贏得了廣泛的喜愛,並被親切地稱為「千雪BB」。儘管在事業如日中天時,她選擇了退出演藝圈,並於2019年8月與她的青梅竹馬兼醫生老公在峇里島舉行了一場浪漫的婚禮。今年5月,她更迎來了她的第一個孩子,從而構建了一個幸福的三口之家。Tracy還在社交平台上分享了她的寶寶的可愛照片,引來了眾多網友的祝福。

然而,在產後僅兩個半月的時間裡,Tracy就展示了她迅速恢復身材的近照,讓她的美貌達到了新的高度。許多網友在她的照片下留言表示讚賞,認為她的狀態甚至超過了當年參選港姐的時候。「25lbs down in 2.5 months. Jeans are looser now, and halfway there to feeling like myself again.」Tracy在她的帖子中提到,她在2個半月內成功減掉了25磅,現在的牛仔褲都變得更加寬鬆了。照片中的Tracy對著鏡頭甜笑,神采飛揚,還瘦出了完美的腰線,這讓看到的網友都感到非常驚訝,紛紛留言「Fit過選港姐時」、「最美媽媽!」、「點解可以瘦得咁快」等。