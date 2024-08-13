港姐季軍朱千雪產後火速瘦身 靚出新高度網民驚訝讚嘆

產後迅速恢復身材 網友驚嘆不已

2012年港姐季軍朱千雪（Tracy）除了外貌出眾，身材勻稱外，更是學有專精的法律系女神，兼具美貌與智慧。自從入行以來，她參與了多個演出項目，憑藉其甜美的招牌笑容和良好的觀眾緣，贏得了廣泛的喜愛，並被親切地稱為「千雪BB」。儘管在事業如日中天時，她選擇了退出演藝圈，並於2019年8月與她的青梅竹馬兼醫生老公在峇里島舉行了一場浪漫的婚禮。今年5月，她更迎來了她的第一個孩子，從而構建了一個幸福的三口之家。Tracy還在社交平台上分享了她的寶寶的可愛照片，引來了眾多網友的祝福。

然而，在產後僅兩個半月的時間裡，Tracy就展示了她迅速恢復身材的近照，讓她的美貌達到了新的高度。許多網友在她的照片下留言表示讚賞，認為她的狀態甚至超過了當年參選港姐的時候。「25lbs down in 2.5 months. Jeans are looser now, and halfway there to feeling like myself again.」Tracy在她的帖子中提到，她在2個半月內成功減掉了25磅，現在的牛仔褲都變得更加寬鬆了。照片中的Tracy對著鏡頭甜笑，神采飛揚，還瘦出了完美的腰線，這讓看到的網友都感到非常驚訝，紛紛留言「Fit過選港姐時」、「最美媽媽！」、「點解可以瘦得咁快」等。