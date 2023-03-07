朱咪咪去年險墮合約陷阱 魔鬼條款令佢大感心寒
咪咪姐又唱得又講得，所以每次佢開演唱都超好氣氛，本來咪咪姐打算上年九月喺紅館搞個唱，但就因為遇人不淑而爭啲令佢墮入合約陷阱，所以先至令開騷計劃擱置。幾時都話魔鬼在細節，呢日咪咪姐重提合約嘅魔鬼條款，佢話除咗份約係由2022年寫到2024年外，入面嘅條款仲寫住，無論呢個年期內喺香港定世界各地，只要用「朱咪咪演唱會」呢6個字所舉行嘅演出，版權將全歸對方公司所擁有。
咪咪姐話自己係好懵嘅人，以往合約超過3張紙，佢都會因為怕煩而唔細睇就簽咗，但今次佢唔知點解好冷靜，睇咗份合約先知出事。咪咪姐指如果份約只係寫2022至2024年嘅紅館騷佢都OK，但無理由要去世界各地開騷，個版權都要歸對方公司。
事件畀咪咪姐嘅朋友喺網上公開後，好多fans都戥咪咪姐唔抵，仲叫佢要採取進一步行動，但咪咪姐就覺得對方不仁，但自己唔能夠不義，所以佢唔打算公開對方個名，仲話得饒人處且饒人。至於之後會唔會再開返騷？咪咪姐就話因為今次佢取消咗個場，要等一年後先再可以申請，但咪咪姐叫咁多位fans Don’t Worry，佢有時間就會返嚟香港唱歌畀大家聽呀！
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