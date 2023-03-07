朱咪咪去年險墮合約陷阱 魔鬼條款令佢大感心寒

無線娛樂新聞台報導：定居喺新加坡號朱咪咪，日前返咗嚟香港工作，抵埗後仲急不及待去嘆各款美食，咪咪姐幾個月前逗留香港時不幸確診，雖然已經好快康復冇咩大礙，但好多人都話中招過後會有唔同嘅後遺症，咪咪姐都話以前超捱得嘅佢，而家就變得怕凍，喺室內冷氣大少少都要拎嘢披一披，不過萬幸嘅係咪咪姐把靚聲就冇受損呀。