朱咪咪開心與老友記聚餐 擺烏龍忘買機票趕赴雲頂開騷
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無線娛樂新聞台報導：朱咪咪近年定居新加坡，呢日現身香港參加一個老友記聚餐，連唱多首金曲搞氣氛，咪咪姐好耐冇試過與咁多人近距離接觸，佢心情非常興奮，咪咪姐好開心見到一班老友記不斷打招呼。
咪咪姐上次返港拍廣告逗留幾日便回新加坡，今次佢自爆烏龍事，返大馬開騷卻忘記買機票，好在佢馬上買到機票喺4月1號返新加坡，再趕喺4月4號到雲頂開騷，咪咪姐本身計劃再開紅館演唱會，可惜遇人不淑，差啲墜入合約陷阱，佢希望有機會9月開騷。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台