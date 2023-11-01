朱慧敏弄瓦之喜：歷經十月懷胎 方知孕育新生命動人與美妙

無線娛樂新聞台報導：2021年同心臟科醫生 陳良貴 成婚嘅 朱慧敏，早前宣佈懷孕，到11月1號五式宣佈乖女已經出世，又經社交平台向外界分享喜悅，Queenie仲指雖然乖女比預期提早解生，不過依然萬分高興咁話。BB一出世就識，Queenie形容就好似天使一樣，仲祝福自己骨肉舞康平安呀。