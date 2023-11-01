朱慧敏弄瓦之喜：歷經十月懷胎 方知孕育新生命動人與美妙
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無線娛樂新聞台報導：2021年同心臟科醫生 陳良貴 成婚嘅 朱慧敏，早前宣佈懷孕，到11月1號五式宣佈乖女已經出世，又經社交平台向外界分享喜悅，Queenie仲指雖然乖女比預期提早解生，不過依然萬分高興咁話。BB一出世就識，Queenie形容就好似天使一樣，仲祝福自己骨肉舞康平安呀。
佢留言話：歷經十月懷胎，方知孕育新生命的動人與美妙
嬰兒床還沒有預備好，妳「跨越山海」提前到來。或許是急不及待與我們見面 ，這大概是妳特意安排的驚喜吧！
曾經無數次幻想妳的樣子，初次見面，才發現妳如此喜歡笑。跟妳講話的時候妳笑了，給妳輕哼旋律的時候妳笑了，餵妳吃奶的時候妳又笑了⋯⋯甚至連發夢的時候都在笑 。
有如天使降臨，我的寶貝，我的小天使，我愛妳！願妳一生健康、平安，如當下一樣，時刻保持開心和微笑。
感謝妳，選擇做我們的女兒。
初為人母，請多指教
網民點睇？
congratulations 🎉🎉🎉🎉❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台